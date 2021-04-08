Кадр з серіалу / скріншот YouTube
Новий супергеройський серіал "Спадщина Юпітера" обзавівся трейлером. Прем'єра запланована на 7 травня 2021 року.
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Про це повідомляє 112ua.tv.
Головні ролі виконають Джош Дюамель, Бен Деніелс, Леслі Бібб, Ендрю Хортон, Олена Кампуріс, Мег Чемберс Стідл, Анна Акана та ін.
Згідно з сюжетом, супергерої різних поколінь отримають здібності і стануть шанованими людьми. Але одні будуть боротися за порятунок світу, а інші - жадають тільки слави.
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