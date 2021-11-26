Зйомки велися три ночі поспіль.

Популярний британський співак Ед Ширан прилітав в Україну для зйомок свого кліпу. В українській столиці він провів три дні й зробив комплімент Києву.

У своєму інстаграмі співак поділився враженнями від Києва і розхвалив Україну. "Дякую, що прийняв нас, Києве. Три нічні зйомки в твоєму прекрасному місті, Україна чудова", - написав виконавець.

Він виклав перше фото зі зйомок кліпу, деталі якого тримає в секреті. Як з'ясувалось, зйомки розгорнули біля корпусу механіко-математичного факультету КНУ, що біля Виставкового центру, пише showbiz.24tv.ua.

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Місяць тому Ед Ширан випустив четвертий студійний альбом, який отримав назву "=" – Equals. В нього увійшли 14 пісень.

Які артисти знімали кліпи в Україні

Співачка Дуа Ліпи знімала кліп на пісню We're Good в Україні.

У жовтні 2018 року в Києві на Дарницьмому мосту Майлі Сайрус влаштувала перегони з автівками поліції, які можна побачити в кліпі на пісню Nothing Breaks Like a Heart.

У грудні 2018 року, незадовго після перемоги на Євробаченні, до Києва прилітала Нетта Барзілай. У столиці зняли її кліп на пісню Bassa Sababa.

Британський гурт Coldplay знімав у Києві кліп на трек Trouble In Town. У відео засвітились станція метро "Олімпійська", Будинок одягу на Львівській площі, торговий центр "Україна" і Premier Hotel Lybid.

Як повідомляв УНІАН, Ед Ширан, який зняв у новому кліпі дружину, вирішив взяти паузу у творчості.Виконавець заявив, що бере тайм-аут і йде зі сцени. У своєму Instagram артист зізнався, що з 2017 року він працював в режимі нон-стоп. Ширан дуже втомився за останні роки, тому збирається відпочити і набратися сил для нових звершень. Зокрема, Ед розповів, що планує багато подорожувати, писати і читати книги. Втім, зірка пообіцяв фанатам незабаром повернутися до творчості.

Автор: Ірина Погоріла