Події нового сезону під назвою "Нічна країна" розгортатимуться на Алясці.

Телеканал HBO представив перший тизер 4 сезону культового детективного серіалу-антаології "Справжній детектив" (True Detective).

Ролик був опублікований на офіційній сторінці серіалу в Facebook.

Сезон носитиме назву "Нічна країна", а його вихід очікується до кінця 2023 року.

Відео дня

"Темрява Арктики навалюється на нічну країну. Незабаром вийде новий сезон серіалу HBO Original "Справжній детектив" з Джоді Фостер і Калі Рейс у головних ролях", – йдеться в описі до відео.

Наразі відомо, що над новим сезоном працює автор ідеї усього серіалу Нік Піццолатто. Події розгортатимуться на Алясці, де детективи Ліз Денверс (Джоді Фостер – "Мовчання ягнят", "Таксист", "Різанина", "Мавританець") і Еванджелін Наварро (професійна боксерка Калі Рейс) розслідують зникнення шести працівників з дослідницької станції.

Сезон знімали в Ісландії, а його бюджет склав близько 60 мільйонів доларів.

"Справжній детектив" – історія серіалу

Перший сезон детективного серіалу "Справжній детектив" за ідеєю американського письменника Ніка Піццолатто вийшов у 2014 році, а його режисером був Кері Фукунага ("Джейн Ейр", "Не час помирати"). В центрі сюжета були детективи Раст Коул (Меттью Макконегі) і Мартін Гарт (Вуді Гаррельсон), які майже через 20 років повертаються до розслідування серії ритуальних вбивств. Події серіалу розгорталися у двох часових лініях в Луїзіані. Серіал був високо оцінений критикам та глядачами.

Другий сезон серіалу вийшов у 2015 році. Його події розгорталися у Каліфорнії та більше стосувалися мафії та корупції. В центрі сюжету були двоє детективів – Рей Велкоро (Колін Фаррелл) та Рейчел Мак-Адамс (Ені Безерідес), а також офіцер поліції Пол Вулроу (Тейлор Кітч) та бос мафії Френк Семіон (Вінс Вон).

Третій сезон вийшов у 2019 році та розповідав детективів Вейн Гейза (Магершала Алі) та Роланда Веста (Стівен Дорф), які розслідували зникнення дітей в Арканзасі протягом кількох десятиріч.

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