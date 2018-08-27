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Вийшов тизер нового сезону серіалу "Справжній детектив" (відео)

12:19, 27 серпня 2018
Суспільство
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У мережі з'явився перший тізер-трейлер третього сезону серіалу Справжній детектив. Відео в неділю, 26 серпня, опубліковано на сторінці каналу HBO на YouTube.

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Дія третього сезону розгортається в регіоні Озарк. Детектив Вейн Хейс, якого грає володар Оскара Махершала Алі, розслідує справу про викрадення дитини.

Сценаристом сезону виступив творець Справжнього детектива Нік Піццолатто.

Новий сезон серіалу вийде на екрани в січні 2019 року.

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Теги: #тізер