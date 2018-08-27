Вийшов тизер нового сезону серіалу "Справжній детектив" (відео)

Дія третього сезону розгортається в регіоні Озарк. Детектив Уейн Хейс, якого грає володар Оскара Махершала Алі, розслідує справу про викрадення дитини.

У мережі з'явився перший тізер-трейлер третього сезону серіалу Справжній детектив. Відео в неділю, 26 серпня, опубліковано на сторінці каналу HBO на YouTube. Читайте також«Ласкаво просимо в Дрімленд!»: у мережі показали тизер нового серіалу творця «Сімпсонів» (відео) Дія третього сезону розгортається в регіоні Озарк. Детектив Вейн Хейс, якого грає володар Оскара Махершала Алі, розслідує справу про викрадення дитини. Сценаристом сезону виступив творець Справжнього детектива Нік Піццолатто. Новий сезон серіалу вийде на екрани в січні 2019 року.

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