Також сервіс показав перші кадри з нового сезону.

Третій сезон популярного серіалу "Статеве виховання" (Sex Education) вийде 17 вересня 2021 року.

Про це повідомив стрімінговий сервіс Netflix, що випускає серіал, на своїй сторінці в Twitter.

Крім того, сервіс опублікував кілька фото з третього сезону. На кадрах видно, що до своїх ролей повернулися Ейса Баттерфілд (Отіс Мілберн), Емма Маккі (Мейв Уайлі), Шуті Гатва (Ерік Ефьонг), Еймі Лу Вуд (Еймі Гіббс) і Коннор Суінделлс (Адам Грофф). Також відомо, що в серіалі знову з'явиться Джилліан Андерсон (Джин Мілберн).

Нагадаємо, дія серіалу розгортається в середній школі маленького містечка Мурдейл у Великобританії. У центрі сюжету - сором'язливий підліток Отіс Мілберн, що живе зі своєю матір'ю Джин - відомим фахівцем з сексології та психології стосунків. На початку першого сезону серіалу він разом з прблемною ученицею Мейв Вайлі відкриває підпільну "клініку", де за гроші парочка допомагає іншим учням вирішувати питання інтимного характеру. Протягом двох сезонів всі герої серіалу і їхні друзі регулярно потрапляють в незручні ситуації і вирішують особисті проблеми.

Серіал "Статеве виховання" отримав хороші відгуки критиків і користувався великою популярністю серед глядачів. Причому на Rotten Tomatoes другий сезон отримав оцінку вище за перший - 97% схвалення проти 91% відповідно.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що студія Amblin Partners на чолі з американським кінорежисером Стівеном Спілбергом уклала договір зі стрімінговою платформою Netflix.

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Автор: Марина Григоренко