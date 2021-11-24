Біллі Айліш номінована одразу в трьох основних категоріях / REUTERS

У США оголосили перелік номінантів на одну з найпрестижніших музичних премій "Греммі". У фаворитах – американська співачка й акторка Олівія Родріго, що висунута одразу у всіх основних чотирьох номінаціях.

Про це пише BBC.

18-річна актриса претендує на премію за найкращий альбом року, як найкраща виконавиця, запис року й пісню року. Серед її основних конкурентів Біллі Айліш та епатажний репер Lil Nas X.

Швецький гурт Abba номінували у категорії "Запис року" із синглом Still Have Faith In Yo, випущеним у вересні, а трек британського поп-виконавця Еда Ширана Bad Habits потрапив у категорію "Пісня року".

Читайте такожЕммі 2021: пристрасні поцілунки, розкішні вбрання і тріумф комедії від Netflix (фоторепортаж)Серед представлених номінантів на "Греммі" - британський поп-гурт Coldplay, джазовий клавішник Джон Батист (аж 11 номінацій) Джастін Бібер, Doja Cat і H.E.R можуть отримати по 8 премій.

Повний перелік номінантів

Альбом року

  • Джон Батист – "We Are"
  • Тоні Беннет & Lady Gaga – "Love For Sale"
  • Джастін Бібер – "Justice"
  • Doja Cat – "Planet Her"
  • Біллі Айліш – "Happier Than Ever"
  • H.E.R. – "Back Of My Mind"
  • Lil Nas X – "Montero"
  • Олівія Родріго – "Sour"
  • Тейлор Свіфт – "Evermore"
  • Кенні Вест – "Donda"

Пісня року

  • Ед Ширан – "Bad Habits"
  • Аліша Кіз і Бренді Карлайл – "A Beautiful Noise"
  • Олівія Родріго – "Drivers License"
  • H.E.R – "Fight For You"
  • Біллі Айліш – "Happier Than Ever"
  • Doja Cat ft Sza – "Kiss Me More"
  • Lil Nas X – "Montero" (Call Me By Your Name)
  • Джастін Бібер ft Даніель Цезар & Giveon – "Peaches"  
  • "Silk Sonic" – "Leave The Door Open"
  • Бренді Карлайл – "Right On Time"

Запис року

  • Abba – "I Still Have Faith In You"
  • Джон Батист – "Freedom"
  • Тонні Беннет і Lady Gaga – "I Get A Kick Out Of You"
  • Джастін Бібер ft Даніель Цезар & Giveon – "Peaches"
  • Бренді Карлайл – "Right On Time"
  • Doja Cat ft Sza – "Kiss Me More"
  • Біллі Айліш – "Happier Than Ever"
  • Lil Nas X – "Montero" (Call Me By Your Name)
  • Олівія Родріго – "Drivers License"
  • "Silk Sonic" – Leave The Door Open

Найкращий молодий виконавець

  • Арудж Афтаб (Arooj Aftab)
  • Джиммі Аллен (Jimmie Allen)
  • Baby Keem
  • Finneas
  • Glass Animals
  • Japanese Breakfast
  • The Kid Laroi
  • Арло Паркс (Arlo Parks)
  • Олівія Родріго
  • Saweetie

Чергова церемонія вручення "Греммі" відбудеться 31 грудня.

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Автор: Віолетта Орлова