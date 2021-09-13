Гуморист Люленов, який залишив проект, подякував усім.

У другому прямому ефірі шоу "Танці з зірками" його залишили Іван Люленов та Яна Цибульська.

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Так, гуморист Люленов подякував усім. А Цибульська зізналася, що шкодуватиме, що вони більше не вийдуть на паркет.

"Нам дуже шкода, що ми не зможемо ще потанцювати... Думаю, Ваня міг би ще себе показати", - сказала Яна.

Відео виступу Люленова та Цибульської в другому ефірі

Іван Люленов - гуморист, капітан команди "Стоянівка", дворазовий чемпіон "Ліги сміху".

Як повідомляв УНІАН, раніше в другому ефірі шоу "Танці з зірками" несподівано залишила зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова. Дівчина перенесла операцію на коліні, тепер їй знадобиться до 8 місяців реабілітації. Настю в проекті замінила її колега Олександра Машлятіна.

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Автор: Ольга Робейко