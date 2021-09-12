Вона після операції не зможе виступати тривалий час, тож, за правилами проекту, залишає шоу.

Зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова не вийшла в другому ефірі "Танців з зірками" на паркет, оскільки вона перенесла термінову операцію.

Читайте такожТанці з зірками: як пройшов перший ефір грандіозного шоу (відео)"На жаль, я у лікарні. Мене прооперували, з коліном все виявилося набагато гірше, ніж ми думали. Мені потрібна буда термінова операція", - сказала Настя.

Вона не може виступати тривалий час, тож, за правилами проекту, залишає шоу.

"Моя реабілітація триватиме понад 8 місяців. Тож, на жаль, я залишаю проект", - сказала Оруджова.

Анастасію на "Танцях з зірками" замінила її колега та подруга Олександра Машлятіна. Цього ефіру пара отримує імунітет, тож вона не піде з шоу.

Анастасія Оруджова отримала травму: що відомо

29-річна Оруджова отримала травму напередодні першого випуску "Танців з зірками". "Під час репетиції у мене порвалася зв’язка", - сказала вона. Через це Насті довелося вночі робити МРТ. Та медики все ж дозволили їй вийти на паркет під час першого ефіру.

Тоді зірка "Жіночого кварталу" разом зі своїм партнером отримали лише 13 балів за танець від суддів.

Автор: Ольга Робейко