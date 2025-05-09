Прем'єра фільму відбудеться 2 липня 2025 року на Netflix.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер супергеройського бойовика "Стара гвардія 2" (The Old Guard 2), що стане продовженням хітового фільму 2020 року.

В центрі сюжету, заснованого на однойменній серії коміксів Грега Рукі та Леонардо Фернандеза – група безсмертних воїнів зі здібностями до регенерації на чолі з безстрашною Андромахою (Енді), які протягом тисячолітть таємно боронять людство.

Після подій попереднього фільму, Енді та її команда безсмертних воїнів продовжують свою справу, а самом героїня намагається розібратися зі своєю набутою смертністю. Тим часом, колишній член команди Букер все ще перебуває у вигнанні після своєї зради, а інша могутня безсмертна Квін прагне помсти після втечі зі своєї підводної в'язниці. Одночасно перед командою постає нова таємнича загроза в особі першої безсмертної на ім'я Дискорд, яка може поставити під загрозу все, над чим вони працювали тисячі років. Енді, Найл, Джо, Нікі та Джеймс Коплі звертаються за допомогою до старого друга Туа, який може дати ключ до розгадки таємниці безсмертного існування.

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До своїх ролей у сиквелі повернулися усі головні актори з першого фільму – Шарліз Терон ("Шалений Макс: Дорога люті", франшиза "Форсаж"), Кікі Лейн ("Поїздка в Америку 2"), Марван Кензарі ("Мумія", "Чорний Адам"), Лука Марінеллі ("Велика краса"), Маттіас Схунартс ("Іржа і кістка", "Дівчина з Данії"), Чиветел Еджіофор ("Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля", "Веном: Останній танець") та Нго Тхань Ван ("Зоряні війни: Останні джедаї", "Творець").

Серед нових акторів у касті – Ума Турман ("Кримінальне чтиво", "Убити Білла") і Генрі Голдінг ("Шалено багаті азіати", "Джентльмени"), які зіграли Дискорд і Туа відповідно.

Зняла фільм акторка Вікторія Махоні, яка має в своєму творчому доробку як режисерка лише один фільму – соціальну драму "Крик в небо" 2011 року, яка змагалася за головну нагороду Берлінале.

Прем'єра фільму відбудеться 2 липня 2025 року на Netflix.

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