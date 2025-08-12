Прем'єра стрічки очікується наприкінці 2026 року.

У Лондоні нарешті розпочалися зйомки нової екранізації роману Клайва Льюїса "Хроніки Нарнії", режисером якої стала Ґрета Ґервіґ, відома за фільмами "Барбі", "Маленькі жінки" та "Леді Берд". У мережі вже з'явилися перші фото і відео зі знімального майданчика.

Netflix екранізує оповідання "Племінник чародія", яке є приквелом історії "Лев, Чаклунка і платтяна шафа". Сюжет традиційно розгорнеться навколо дітей, а саме юних версій персонажів Дігорі та Поллі. Центром історії стане створення Нарнії Асланом, а також захопливі мандрівки в таємничі світи головних героїв.

Ймовірно, події розгортатимуться в повоєнному Лондоні 1950-х років. На це якраз натякають нові фотографії, опубліковані в соцмережі X.

На кадрах можна побачити ретро машини, легендарні червоні автобуси, автентичну версію барахолки та стильних місцевих жителів Лондона.

Новина про виробництво чергової частини культової франшизи з'явилася ще шість років тому. Весь цей час ходили чутки, хто ж приєднається до акторського складу спін-оффу. Найбільшого резонансу набула новина про те, що ключову роль Лева Аслана може зіграти жінка, а саме Меріл Стріп. Також є ймовірність, що у фільмі зніметься Деніел Крейг у ролі Ендрю Кеттерлі та Емма Макі в ролі Білої Відьми.

Очікується, що зйомки нової версії "Хронік Нарнії" від Netflix триватимуть у Великій Британії протягом найближчих півроку. А от прем'єра має відбутися вже наприкінці 2026-го.

Нагадаємо, що раніше книги Клайва Льюїса вже були екранізовані. Зокрема популярності набули фільми новозеландського режисера Ендрю Адамса, які виходили в період з 2005-го по 2010 рік.

