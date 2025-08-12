Сюжет розгорнеться навколо юного Джона Рембо та подій в'єтнамської війни.

Культова серія фільмів "Рембо" поповниться новим приквелом. Стрічка розповість про молодого Джона Рембо та охопить події війни у В'єтнамі.

Як повідомляє Deadline, виробництво проєкту розпочнеться вже наступного року. Зйомки відбудуться в Таїланді.

На головну роль претендує 29-річний американський актор Ноа Сентінео, відомий за ролями у фільмах "Усім хлопцям, яких я кохала раніше", "Ангели Чарлі" та "Чорний Адам", а також серіалі від Netflix "Шантаж". Починаючи з 1980-х років персонаж Рембо був традиційно закріплений за Сильвестром Сталлоне. Інсайдери повідомляють, що йому відомо про свою молоду заміну, і при цьому 79-річний актор не планує долучатися до проєкту.

Знімання нового фільму відбудуться під керівництвом фінського режисера Ярмарі Хеландера, який має намір працювати за сценарієм, написаним дуетом Рорі Хейнса та Сохраба Ноширвані. Поки що творці тримають в таємниці деталі сюжету та точну дату прем'єри стрічки.

Варто зазначити, що фільми про Рембо є одними з найпопулярніших бойовиків в історії кіно. За весь час вийшло п'ять частин, починаючи з дебютної "Рембо: Перша кров" 1982 року та завершуючи "Рембо: Остання кров" 2019 року. В усіх фільмах головну роль грав Сильвестр Сталлоне. Загалом франшиза принесла 800 мільйонів доларів касових зборів.

Раніше УНІАН писав про продовження іншої популярної франшизи - "Людина-павук". У Шотландії вже стартували зйомки четвертої частини з Томом Голландом, прем'єра якої запланована на літо 2026-го.

