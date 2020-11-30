Санта Дімопулос пройшла через безліч життєвих випробувань перед своєю перемогою в "Танцях з зірками".

У неділю, 29 листопада, в Україні оголосили ім'я переможниці шоу "Танців з зірками 2020". Згідно з балами суддів і глядачів, нею стала Санта Дімопулос. Її партнером по танцях на проекті був професійний танцівник Максим Леонов.

Протягом 14 тижнів пара вивчала різні стилі танців і показувала чудеса пластики на паркеті. На фіналі пара віддала свій кубок переможців іншим фіналістам: Юлії Саніній і Дмитру Жуку.

Біографія Санти Дімопулос

Санта народилася в 1987 році в Києві в греко-ассирійсько-українській родині. З самого дитинства вона професійно займалася танцями, а згодом стала майстром спорту зі спортивних бальних танців.

У 2006 році Санта посіла третє місце на конкурсі краси "Міс Всесвіт Україна". З початку двохтисячних Санта почала займатися своєю кар'єрою співачки. У 2009 році вона стала випускницею третього сезону шоу "Фабрика зірок" Костянтина Меладзе. А у 2011 році вона стала учасницею українського гурту "ВІА Гра", зайнявши місце Надії Мейхер. У складі групи вона була до 2012 року. Цікаво, що у 2020 році Надя Мейхер стала суперницею Дімопулос на "Танцях з зірками" і разом з нею дійшла до фіналу.

Читайте такожНа шоу "Танці з зірками" влаштували сюрприз для Григорія Чапкіса (фото, відео)У 2011 році в Таїланді Санта завоювала титул чемпіонки світу з фітнесу та бодібілдингу. Артистка дуже багато часу приділяє своїй фізичній формі.

У 2016 році Санта стала вокалісткою українського поп-гурту Queens. Туди увійшли колишні учасниці групи "ВІА Гра" Ольга Романовська і Тетяна Котова. У цьому ж році група представила свій хіт - пісню "Зачем" для "Золотого грамофона 2016".

У 2017 році всі три дівчини покинули гурт. Санта вирішила зайнятися сольною кар'єрою. У 2020 році вона взяла участь в "Танцях з зірками", де завоювала народну любов і прихильність суддів.

Особисте життя Санти Дімопулос

У 2006 році Санта познайомилася з українським шоуменом Андрієм Джеджулою. Двоє артистів почали тісно спілкуватися і полюбили один одного, а в 2008 році у пари народився син Даніель. Однак їх спільне життя було недовгим: в травні 2010 року пара оголосила про розставання, а їх син залишився жити з матір'ю.

У тому ж році артистка розповіла про роман з бізнесменом Володимиром Самсоненко. У 2012 пара влаштувала розкішне весілля в італійському замку Орсіні-Одескальскі. У 2013 році пара розлучилася, а Санта розповідала, що їхнє весілля було фейковим.

У 2015 році Дімопулос втретє зав'язала міцні стосунки з бізнесменом і співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренко. Він став першим офіційним чоловіком співачки, а у 2019 році у них народилася дочка Софія.

Цікаві факти про Санту Дімопулос

Санта володіє власним вінтажним бутіком в Києві.

Найголовнішою цінністю у своєму житті співачка вважає свою сім'ю і дітей.

Знялася для чоловічого журналу MAXIM в 2014 році.

Знімалася для реклами Coca-Cola і журналу Time Out.

Її чоловік Ігор важко перехворів на коронавірус.

Санта вважає, що її рівень вокалу не дотягує до професійного.

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Автор: Катерина Пулатова