У фіналі за перемогу змагаються три пари.

У неділю, 29 листопада, відбудеться фінал шоу "Танці з зірками", який занурить глядачів в атмосферу різдвяних свят.

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Зіркові пари виконають три танці, а серед запрошених гостей ефіру на паркет вийде співак Дан Балан. Про це повідомили у прес-службі "1+1".

У чотирнадцятому ефірі глядачі дізнаються, хто переміг у шоу "Танці з зірками". У фіналі за перемогу змагаються три пари.

Зіркові пари виконають три танці: перший – з яким прийшли на проект, другий – найяскравіший танцювальний номер сезону та третій – новий танець.

Спецгостями ефіру стануть одразу кілька артистів, серед яких тренер вокального шоу "Голос країни", співак Дан Балан.

"Танці з зірками": хто пройшов до суперфіналу

У неділю, 22 листопада, на каналі "1+1" відбувся півфінал оновленого четвертого сезону проекту "Танці з зірками". Кожна пара настільки приголомшила суддів і глядачів, що ніхто цього тижня не залишив проект. Тому боротьбу за кубок продовжуютьЮлія Саніна і Дмитро Жук, Санта Дімопулос і Макс Леонов, Надія Мейхер з Кирилом Васюком.

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Автор: Ольга Робейко