Актриса серіалу відповіла глядачам, які поставили дуже низькі оцінки серіалу.

Головна актриса серіалу "Анна Болейн" Джоді Тернер-Сміт заявила, що цим шоу вони ніяк не стирають присутність білих людей.

Відзначимо, на порталі IMDb середня оцінка шоу склала всього лише 1.2 з 10. Глядачі також поставили низькі оцінки. Зі 124 рецензій користувачів у 95 стоїть оцінка 1 з 10. І все через те, що головну роль зіграла темношкіра актриса.

Мабуть, така ситуація припала не до душі Джоді Тернер-Сміт, і вона вирішила відповісти кіноманам.

"Я думаю, що нюанс, який люди втрачають, полягає в тому, що історично кольорові люди були викреслені з історій, і тому їх людська присутність була стерта. Цим шоу ми ніяк не стираємо присутність білих людей", - сказала актриса.

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Автор: Діана Могилєвич