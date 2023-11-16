Принц Гаррі націлений на ретельне дослідження смерті принцеси Діани.

Смерть принцеси Діани досі оповита загадками та теоріями. Нещодавно з’явилися кадри серіалу "Корона", присвяченого "королеві сердець" та її життю.

16 листопада на Netflix вийшли кадри, на яких видно фатальні моменти її смерті. Однак обставини дуже відрізняються тих, які описує Гаррі у мемуарах "Запасний", так і від розповідей очевидців. Про це пише Newsweek.

Принц Гаррі вважає, що фотографи-папараці "осліпили" водія перед аварією, у якій загинула принцеса Діана.

Зокрема, у вигаданій версії на дорозі немає інших транспортних засобів, коли Mercedes, в якому їхала Діана, влітку 1997 року в’їжджає в паризький тунель Pont de l’Alma.

Скрегіт шин чути перед ударом і видно розбите скло до того моменту, як автомобіль врізається в стовп підземного переходу.

Папараці слідують за ними, але їх видно на значній відстані позаду Діани та Доді аль-Файєда, який також загинув в аварії.

Вони не фігурують навколо автомобіля, незважаючи на те, що є фотографії The Crown, які знімають саме такий сценарій на місці в жовтні 2022 року.

Відповідно послідовність подій у фільмі дуже відрізняється від припущень Гаррі, що Анрі Поль, водій Mercedes, був засліплений спалахами настирливих фотографів.

Гаррі націлився на офіційне розслідування смерті Діани. Він вважає, що теорія про те, що водій принцеси був у стані алкогольного сп’яніння і це стало причиною трагедії є абсурдною. Гаррі переконаний, що у водія у будь-якому стані не виникло б проблем із проходженням такого короткого тунелю.

"Чому папараці не було звинувачено? Чому вони не були у в'язниці? Хто їх послав?" – обурено висловлювався Гаррі.

Цікаво, що були свідчення від деяких свідків фотографів в тунелі під час аварії автомобіля Діани, однак французький суддя також постановив, що "здається, неможливо отримати послідовну версію зі свідчень цих свідків".

Наприклад, очевидець Бенуа Бура, який був у тунелі і бачив аварію, розповів французькому слідству: "Під час аварії або безпосередньо перед нею я не помітив, чи були спалахи камер.

Інший свідок Франсуа Левістр сказав: "Я бачив здалеку в дзеркалі заднього виду автомобіль, оточений з обох боків мотоциклами. Я сказав своїй дружині: "Це має бути хтось важливий".

"Було більше двох мотоциклів, які їхали поруч з кожного боку автомобіля. Коли я вже збирався вибиратися з тунелю, я чітко побачив, як один мотоцикл розрізав передню частину автомобіля. Був великий білий спалах", - додав він.

Команда The Crown вирішили не зображати мотоциклів папараці, які "тулилися" навколо автомобіля.

У грудні 2023 року кіномани зможуть побачити продовження серіалу.

Що відомо про смерть принцеси Діани

Діана загинула 31 серпня 1997 року внаслідок травм, які були отримані в автомобільній аварії в тунелі Pont de l'Alma в Парижі. Принцеса їхала на задньому сидінні разом зі своїм коханцем Доді аль-Фаєдом, вони обидва не були пристебнуті. Доді і водій Мерседес-Бенц S280 Анрі Поль, були оголошені загиблими на місці події, принцеса Діана була доставлена до лікарні, де померла, а охоронець Діани і Аль-Файєда, Тревор Ріс-Джонс, єдиний залишився живим.

Раніше УНІАН писав, що британський приватний детектив вибачився за стеження за колишньою дівчиною принца Гаррі.

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