У фільмі розгортається історія взаємин двох відомих французьких дизайнерів.

Нещодавно в мережу потрапили перші кадри серіалу The New Look, який розповість про стосунки двох потужних кутюр'є XX століття, – Коко Шанель та Крістіана Діора. Перші три епізоди фільму побачать світ 14 лютого 2024 року.

У стрічці роль Шанель виконує французька актриса Жюльєт Бінош, яка відома за фільмами "Англійський пацієнт", "Вища громада", "Зільс-Марія", а Бен Мендельсон грає Діора. Актор свого часу прекрасно зіграв у стрічках "Першому гравцю приготуватися", "Темні часи". Серіал розповість про те, як трансформувалися відносини між "модними іконами" та як зароджувався стиль New Look у післявоєнний період у Парижі.

Варто сказати, що вишуканий жіночний стиль New Look, який Крістіан Діор винайшов у 1940-х роках, за тих буремних часів став не лише модною, а й суспільно-політичною подією. Світ жадібно чекав нових стилів, які б дали змогу жінкам, що мали переважно формений одяг під час війни, самовиразитися та повернутися до відшліфованого стилю. До речі, жакети із завищеною талією та пишні спідниці, які винайшов Діор, дуже контрастували з неструктурованим одягом, який був родзинкою Коко Шанель.

Відео дня

Доречно сказати, що Коко Шанель і Крістіан Діор були кардинально різними особистостями: чоловік - закритим, любив самотність, займався садівництвом, а Коко Шанель завжди дуже чекали як шановану гостю у вищому суспільстві.

Відомо, що в новому драматичному серіалі ми також побачимо історії Ів Сен-Лорана, П'єра Бальмена, Крістобаля Баленсіаги, Юбера де Живанші та П'єра Кардена.

Раніше УНІАН писав, які фільми варто подивитися цієї осені.

Вас також можуть зацікавити новини: