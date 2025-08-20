Широкій аудиторії фільм стане доступний на Netflix з 29 жовтня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер психологічного трилера "Балада про маленького гравця" (The Ballad of a Small Player), головну роль в якому зіграв володад "Золотого глобуса" та номінант на "Оскар" Колін Фаррелл ("Залягти на дно в Брюгге", "Банші Інішерина", "Бетмен", серіали "Шугар", "Пінгвін").

В центрі сюжету фільму – Лорд Дойл, який затаївся на китайському курорті Макао. Він проводить дні та ночі в казино, багато п'є та грає в азартні ігри з тими невеликими грошима, що в нього залишилися. Намагаючись впоратися зі своїми швидкозростаючими боргами, таємнича Дао Мін, співробітниця казино з власними таємницями, пропонує йому рятівне коло. Однак, по гарячих слідах, його переслідує Синтія Блайт – приватна детективка, готова розкрити Дойлу те, від чого він тікає. Поки Дойл намагається врятуватися, межі реальності починають звужуватися.

Окрім Фаррелла у стрічці також зіграли Тільда Свінтон ("Орландо", "Пляж", "Виживуть тільки коханці", "Доктор Стрендж") та Фала Чен ("Шан-Чі та легенда десяти кілець", "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія", серіал "Ірма Веп").

Зняв картину швейцарсько-австрійський режисер Едвард Берґер, найбільше відомий за фільмами "На Західному фронті без змін" та "Конклав", а також серіалами "Німеччина 83" та "Патрік Мелроуз".

Світова прем'єра фільму запланована на 9 вересня 2025 року в рамках міжнародного кінофестивалю у Торонто.

З 15 жовтня фільм почнуть показувати в обраних кінотеатрах низки країн (але України це не стосується), тоді як широкій аудиторії він стане доступний на Netflix з 29 жовтня 2025 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, також цього року в прокат вийде романтичного фентезі "Велика смілива красива подорож" з Коліном Фарреллом і Марго Роббі. В Україні його можна буде подивитися вже з 18 вересня.

