Ірландська комедійна драма "Банши Інішерина" з Коліном Фарреллом і Бренданом Глісоном отримала вісім номінацій на Золотий глобус.

12 грудня 2022 року стали відомі номінанти на одну з головних премій світу в сфері кіно та телебачення "Золотий глобус". Ювілейна 80-а церемонія пройде 10 січня 2023 року в Каліфорнії.

Як повідомляється на сайті премії, лідером за кількістю номінацій стала ірландська комедійна драма "Банши Інішерина" (The Banshees of Inisherin) з Коліном Фарреллом ("Лобстер", "Справжній детектив", "Бетмен") і Бренданом Глісоном ("Ірландець", "Голгофа", фрашиза "Гаррі Поттер") від режисера Мартіна Макдони ("Залягти на дно в Брюгге", "Сім психопатів", "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі"). Це друга їхня спільна робота після фільму "Залягти на дно в Брюгге" (2008).

Події фільму розгортаються на віддаленому острові в Ірландії на початку 20 століття, а сюжет обертається навколо конфлікту між двома друзями. Коли один з них раптово припиняє спілкуватися з іншим, останній вирішує з'ясувати причину такого вчинку одного, проте це призводить до неприємних наслідків для обох.

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Всього фільм "Банши Інішерина" отримав вісім номінацій на "Золотий глобус": найкращий мюзикл або комедія, найкращий актор (Колін Фаррелл), двічі найкращий актор другого плану (Брендан Глісон і Баррі Кеоган), найкраща актриса другого плану (Керрі Гордон), найкращий режисер (Мартін Макдона), найкращий сценарій і найкращий оригінальний саундтрек.

Також серед лідерів за кількістю номінацій опинилися науково-фантастична чорна комедія "Все завжди і одразу" Деніела Шайнерта і Дена Квана ("Людина-швейцарський ніж"), представлена в шести категоріях, комедійна драма "Вавилон" Дем'єна Шазелла ("Одержимість", "Людина на Місяці" і "Ла-Ла Ленд") і біографічна драма "Фабельмани" Стівена Спілберга ("Індіана Джонс", "Імперія сонця", "Список Шиндлера", "Врятувати рядового Райана") – по п'ять категорій.

Крім того, по кілька номінацій у музичного фільму "Елвіс", анімаційного Фентезі "Піноккіо" від Гільєрмо Дель Торо, біографічної драми "Тар", сатиричної комедії "Трикутник смутку" і ще кількох фільмів.

Серед телевізійних проектів найбільше номінацій отримав псевдодокументальний серіал "Abbott Elementary" – п'ять категорій. За ним слідують історичний серіал "Корона", кримінальна драма "Монстр: Історія Джеффрі Дамера", комедійний детектив "Вбивства в одній будівлі", біографічна драма "Пем і Томмі" і сатирична комедія "Білий лотос" – у кожного по чотири номінації.

Лідерами за кількістю номінацій серед кінокомпаній виявилися Searchlight Pictures (12) і A24 (10), а також Netflix (9).

Серед стрімінгових сервісів лідерство розділили HBO Max і Netflix – у кожного по 14 номінацій, далі йдуть hulu і FX – 10 і 9 категорій відповідно. Disney+ отримав лише одну номінацію.

З повним списком номінантів можна ознайомитися за посиланням.

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