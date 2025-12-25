Актори виступили продюсерами стрічки.

Стримінгова платформа Netflix у різдвяний день представила святковий тизер нового кримінального трилера "Зрив" (The Rip), головні ролі в якому виконали Бен Аффлек і Метт Деймон.

Прем’єра фільму запланована на 16 січня 2026 року, стрічка вийде одразу на Netflix. Режисером напруженого бойовика виступив американський кінопродюсер Джо Карнахан, відомий за фільмами "Козирні тузи" та "Команда "А".

За сюжетом, група поліцейських Маямі випадково знаходить мільйони доларів у покинутому сховищі. Це запускає ланцюг подій, внаслідок яких починають руйнуватися довіра та партнерські стосунки всередині самої команди.

Окрім Аффлека та Деймона, у фільмі знялися Стівен Юн ("Сварка", "Ходячі мерці"), Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою"), Саша Калле ("Флеш"), Каталіна Сандіно Морено ("Ззовні"), Скотт Едкінс ("Незаперечний") і Кайл Чендлер ("Вогні нічної п'ятниці"). Продюсерами стрічки виступили самі Аффлек і Деймон разом із Дані Бернфельд ("Аутсайдери") та Лучіаною Деймон.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Netflix купує компанію Warner Bros. разом із її кіно- та телепідрозділами, зокрема HBO та HBO Max. За даними журналістів, сума угоди становить 82,7 мільярда доларів.

