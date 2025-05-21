В українських кінотеатрах стрічку можна буде подивитися з 20 листопада 2025 року.

Українська фантастична трагікомедія "Ти – космос" (U Are the Universe), світова прем'єра якої відбулася на міжанародному кінофестивалі в Торонто ще у вересні 2024 року, нарешті отримала дату прокату в Україні.

Як повідомила пресслужба Kinomania Film Distribution, в українських кінотеатрах стрічку можна буде подивитися з 20 листопада 2025 року.

У центрі сюжету фільму – український космічний далекобійник Андрій, який перевозить ядерні відходи із Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті. Та раптом на зв'язок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги.

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"Ти – космос" – це одна з найамбітніших стрічок сучасного українського кіно, робота над якою тривала протягом семи років. Спеціально для ​зйомок побудували п'ять житлових модулів, розробили концепти космічного корабля та його інтер'єру, а також створили повноцінного робота.

"Я почав працювати над фільмом "Ти – космос" ще у 2015 році, навіть не уявляючи, куди приведе мене ця історія. За всі ці роки вона стала для мене всім життям. Зараз я відчуваю лише радість, що нарешті ця історія про останнє кохання у Всесвіті зустрінеться з глядачем", – розповів режисер і сценарист Павло Остріков, відомий за короткометражними стрічками "Ґолден лав", "Випуск'97" та "Mia Donna", а також першим українським серіалом для Netflix "Перші дні".

Головну роль у фільмі зіграв Володимир Кравчук ("Щедрик", "Сусідка", "Бурштинові копи"), який станом на сьогодні служить у Збройних силах України.

Також барв та живості стрічці додають діалоги героя з роботом Максом, якого озвучив Леонід Попадько ("Зустріч однокласників", серіал "Черговий лікар"), також нині військовослужбовець ЗСУ.

Після дебюту 7 вересня 2024 року у рамках Міжнародного кінофестивалю у Торонто, "Ти – космос" подорожував низкою впливових закордонних кінофестивалів, а також отримав головні нагороди на науково-фантастичних фестивалях у Страсбурзі, Трієсті, Парижі та Бостоні.

Міжнародні ЗМІ та глядачі також тепло відгукуються про український фільм про космос. Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,6 з 10 балів.

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