Серіал-антологія "Перші дні" розповість про початок війни в Україні очима киян.

На стрімінговому сервісі Netflix 1 листопада 2023 року відбудеться прем'єра українського драматичного серіалу-антології "Перші дні", що розповідає про початок повномасштабного вторгнення Росії до України очима киян.

"Перші дні" – це шість історій від шести режисерів, яких об’єднала своєю ідеєю шоуранерка серіалу Анастасія Лодкіна. До проекту долучилися Олексій Єсаков і Тала Пристаєцька, що працювали над серіалом "Кріпосна", Артем Литвиненко – автор ідеї та режисер серіалу "Нюхач", автори "Перших ластівок" Валентин Шпаков і "Ти – космос" Павло Остріков. Для Каті Царик, авторки численних відеокліпів, концертних шоу й короткого метра "Обійми мене", проект став першою повноформатною роботою.

Кожен епізод "Перших днів" – це художній мініфільм, натхненний справжніми подіями, а деякі персонажі мають прототипів у реальному житті. Ольга з дітьми вимушена жити в одному домі з двома чоловіками — нинішнім і колишнім; Максима війна застає на роботі, у зоопарку, звідки він не може виїхати; безхатько, що живе в машині, допомагає місцевій ТрО, а хлопчик Єгор заспокоюється тим, що у своїй уяві збиває ракети, як злих пташок; німець Клаус приїжджає до Києва, щоб забрати дівчину, але опиняється серед волонтерів і долучається до їхньої праці, а легенда української естради, прототипом якої став Андрій Данилко, проводить стрими зі своєї столичної квартири – і стає натхненням для мільйонів.

"Перші дні" став наймасштабнішим спільним виробництвом з іншими країнами з лютого 2022 року. А також це перший український проект, що фактично замовили іноземні канали, – і покажуть його саме українською", – зазначила директорка з розвитку та копродукції FILM.UA Group і продюсерка проекту Катерина Вишневська.

На перших етапах розроблення серіалу до FILM.UA Group приєдналися як копродюсери телеканали Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (YLE). Світовим дистриб’ютором виступає німецька компанія Red Arrow Studios International, з якою цей проект розроблявся ще на рівні сценаріїв.

"Україна нині в центрі уваги світу, та іноземній аудиторії цікаво дізнатися, що відбувається з нами, не тільки з новин, а на глибшому рівні. Саме формат художнього серіалу дає змогу глибше відчути наш біль та сподівання – і співвіднести себе зі звичайними українцями", – розповіла продюсерка проекту Анна Єлісєєва.

Як зазначає прес-служба FILM.UA Group, серіал буде доступний не лише в Україні, а й в низці європейських держав: Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Молдові, балтійських і балканських країнах. Це вперше, коли український проект прем’єрять саме на стримінговому сервісі та на декілька країн одночасно. Крім того, у більш ніж 12 державах, в тому числі Ісландії, Австралії та Франції, стрічку покажуть національні телеканали. В Україні новинку можна буде також переглянути на телеканалі "1+1" наступного року.

Netflix в Україні

Один з найбільших стрімінгових сервісіс світу Netflix став доступний в Україні у січні 2016 року, але більш активно він почав просуватися на українському ринку в 2021 році. Так, у січні 2021 року на Netflix вийшов перший фільм з українською озвучкою та субтитрами, а в жовтні 2021 року сервіс запустив українську версію сайту.

У жовтні 2022 року стало відомо, що Netflix купив великий пакет українських фільмів. З тих пір на сервісі з'явилися такі фільми, як "Клондайк", "Люксембург, Люксембург", "Носоріг", "Мої думки тихі", "Памфір", "Я працюю на цвинтарі", "Захар Беркут", "Снайпер. Білий ворон", "Дике поле", "Мирний-21", "Найкращі вихідні", усі частини "Скаженого весілля" та ще чимало відомих стрічок українського виробництво.

Також на сервісі вже представлено кілька україньких серіалів, в тому числі "Слуга народу", "Секс, інста і ЗНО", "Спіймати Кайдаша", "І будуть люди", "Я – Надія", "Ромео і Джульєтта з Черкас", "Скажені сусіди" та інші.

Водночас усі перераховані вище фільми і серіали з'являлися на сервісі вже після прем'єри в кінотеатрах чи на українському телебаченні. Таким чином, серіал "Перші дні" стане першою українською прем'єрою на Netflix.

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