Робота над стрічкою тривала 7 років.

Вийшов трейлер дебютного повнометражного фільму режисера Павла Острікова "Ти – космос". Прем'єра стрічка, створеної кінопродакшеном ForeFilms, відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Торонто 7 вересня в межах офіційної програми Discovery.

Робота над картиною тривала довгих 7 років. На кінофестивалі в Торонто фільм представили режисер та один із продюсерів Володимир Яценко.

"Бути представленим тут, починати свій шлях з TIFF – це неабияка вдача, адже цей фестиваль один з найбільших та найвідоміших у світі. Мені подобається, що він глядацький, адже ми робимо фільми для глядача, ми розповідаємо історії, як це було тисячі років до нас. І зараз як ніколи важливо, щоб українські фільми були почуті", – наголосив Остріков.

Головну роль у фільмі зіграв Володимир Кравчук, який наразі є служить в лавах ЗСУ. А його партнером по екрану став робот Максим, озвучений Леонідом Попадько. "Ти – космос" вийде в український прокат навесні 2025 року.

Фільм розповідає про українського далекобійника Андрія Мельника, який після вибуху Землі залишається останньою людиною у всесвіті, поки на звʼязок не виходить француженка Катрін. В самому серці цієї історії лежить самотність і наше бажання знайти когось, кому ми можемо бути потрібні. Навіть, якщо для цього потрібно перетнути всю галактику. Це ті вічні теми, які завжди будуть актуальними, особливо в темні часи.

Під час зйомки стрічки були створені складні павільйонні декорації, робота, який самостійно рухався в кадрі, розроблені концепти космічного корабля та інтерʼєрів, а також пророблена неабияка робота, щоб показати космічні сцени.

Далі "Ти – космос" прямує в США на найбільший жанровий кінофестиваль Fantastic Fest та жанровий кінофестиваль в Страсбурзі. Раніше фільм отримав нагороду First Cut Lab Award у програмі Ukrainian Films Now в межах Каннського кіноринку Marché du Film, а також цього року став одним з переможців програми proMOTION 2024 Українського інституту.

Нагадаємо, раніше на Міжнародному Венеційському кінофестивалі оголосили переможців. Стало відомо, чи отримало нагороду українське кіно.

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