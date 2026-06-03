Українцям нарешті покажуть новий фільм режисера 'Памфіра'

Фільм "Тиха повінь" Дмитра Сухолиткого-Собчука після успіху на міжнародних кінофестивалях презентують в Україні.

9 червня 2026 року в Києві на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA відбудеться українська прем'єра документального фільму "Тиха повінь" (Silent Flood) від українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, найбільш відомого за кримінальним трилером "Памфір" 2022 року.

"Тиха повінь" занурює глядача у життя закритої релігійної громади на берегах Дністра – місця, де колись проходили фронти Першої та Другої світових воєн. Мирне життя громади постійно порушують дві сили – повені та війна. Через спостереження за повсякденням людей, які живуть за традиційним укладом, фільм досліджує пам'ять, циклічність історії та вплив катастроф на людську свідомість.

Сам Дмитро Сухолиткий-Собчук назвав центральною темою фільму повторюваність історичних травм.

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"Виявилося, що війни, Друга світова, зруйновані мости – це їхня система координат. Тобто від повені до повені або від війни до війни. Чим молодше покоління, тим воно менше пам’ятає війну, а більше пам’ятає повінь. Чим старше покоління, тим для них ці точки – більше як тектонічні нашарування", – пояснив режисер.

Ідея фільму народилася ще у 2004 році під час сплаву Дністром, коли режисер вперше потрапив до сіл, де проживає ця громада. Майже двадцять років потому ця випадкова зустріч перетворилася на багаторічне документальне спостереження та масштабне кінематографічне дослідження пам'яті, ландшафту й війни.

Світова прем'єра фільму відбулася у головному конкурсі IDFA, де він став лауреатом однієї з головних нагород фестивалю – The IDFA Award for Best Cinematography, отримавши міжнародне визнання за свою виняткову візуальну мову та операторську роботу.

Відтоді фільм продовжив успішну фестивальну подорож і був показаний на понад 15 міжнародних кінофестивалях, серед яких Trieste Film Festival, Göteborg Film Festival, CPH:DOX, Krakow Film Festival та Hot Docs Canadian International Documentary Festival.

Міжнародна критика вже назвала стрічку "ліричним портретом релігійної спільноти в Україні" та відзначила її як "новий кут зору на воєнний конфлікт". Фільм отримав схвальні відгуки від ScreenDaily, Variety, International Documentary Association (IDA) та інших міжнародних видань.

Операторами стрічки стали Іван Морараш, Олександр Коротун, Вячеслав Цвєтков та сам Дмитро Сухолиткий-Собчук. Саме їхня робота була відзначена нагородою IDFA за найкращу операторську роботу.

Фільм створений українською компанією ТАБОР у ко-продукції з німецькими Elemag Pictures, MDR Mitteldeutscher Rundfunk та в колаборації з ARTE.

Нагадаємо, також в рамках фестивалю Docudays UA 2026 відбудеться українська прем'єра документальної стрічки "Сліди" (Traces) режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк, яка вже також встигла гучно заявити про себе на міжнародних кінофестивалях.

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