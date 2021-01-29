На цей час картина знаходиться у постпродакшені.

Британська акторка Тільда Свінтон зіграла головну роль у новому фільмі Джоани Хогг "Вічна донька" (The Eternal Daughter), який таємно знімався під час локдауну в Уельсі.

Читайте також"Шукала свій цирк і знайшла": акторка Тільда Свінтон назвала себе квіромПро це повідомляє Deadline.

На цей час картина знаходиться у постпродакшені.

Фільм "Вічна донька": що відомо

За підтримки BBC Film картину спродюсували кіностудії Element Pictures і JWH Films, які раніше працювали над серіалом "Нормальні люди", фільмом "Фаворит" і оскароносною картиною "Кімната".

Як і в попередній спільній роботі Хогг і Свінтон ("Сувенір", 2019), Мартін Скорсезе став виконавчим продюсером.

Сюжет. Містична драма про привидів, заснована на історії літньої матері та доньки середніх років, які повертаються в свій колишній сімейний будинок. Колись величний маєток перетворилося на порожній готель, повний загадок.

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Автор: Катерина Шварц