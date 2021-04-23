Шанувальники у захваті від нової відеороботи зірки.

Українська співачка Тіна Кароль презентувала відео на пісню "Красиво" з нового альбому.

Відповідний запис опубліковано на YouTube-каналі зірки.

Читайте такожТіна Кароль у новому кліпі злилася в поцілунку з "хорошим хлопцем" (відео)Це відеоробота знята у форматі живого виступу, Кароль з'явилася на сцені з музикантами й балетом. У кадрі артистка з'явилася у відвертій сукні на запах з дуже глибоким декольте і розрізом до стегон.

"Зведу тебе з розуму прем'єрою кліпу на пісню "Красиво", – написала Кароль в Instagram.

Новий альбом Тіни Кароль: що відомо

2 квітня Тіна Кароль представила свій альбом "Красиво". У ньому шанувальники творчості артистки почули зовсім нову Тіну.

Альбом доступний на всіх стрімінгових платформах. До нього увійшли сім треків - "Це любов", "Хороший хлопець", "Скандал", "Коханці", "Красиво", "Дівчинка", "Біжу".

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Автор: Ольга Робейко