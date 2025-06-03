В український прокат фільм вийде 21 серпня 2025 року.

Вийшов повний трейлер комедійного боді-горора "Одне ціле" (Together), який продовжує утримувати надзвичайно високі оцінки від критиків.

Після багатьох років стосунків Тім і Міллі опиняються на роздоріжжі, переїжджаючи до сільської місцевості. Напруженість між ними вже наростає, але зустріч із неприродною силою загрожує зіпсувати не лише їхні життя та кохання, але й їхню плоть.

Головні ролі у фільмі виконали Дейв Франко (франшиза "Ілюзія обману", "Любов, брехня та кровопролиття", "Денна зміна") та Елісон Брі ("Перспективна дівчина", серіали "Божевільні", "Спільнота", "Блиск"), які є подружжям у реальному житті.

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Крім того у фільмі зіграв Деймон Герріман ("Одного разу... в Голлівуді", "Байкери".

Режисером фільму виступив дебютант Майкл Шенкс, якого критики особливо похвалили за влучне поєднання горору з гумором та психологією стосунків.

Прем'єра стрічки відбулася на найбільшому кінофестивалі незалежного кіно у США "Санденс" на початку 2025 року.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 100% схвалення від критиків (на основі 46 відгуків). Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 76 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде 21 серпня 2025 року.

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