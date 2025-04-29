В український прокат фільм вийде 21 серпня 2025 року.

Вийшов тизер напруженого горору "Одне ціле" (Together), що за підсумками перших 46 відгуків критиків тримає рейтинг свіжості 100% на Rotten Tomatoes.

В центрі сюжету фільму – пара закоханих Тім і Міллі, які переїжджають за місто, де з ними раптово починають відбуватися дивні та моторошні речі. Їхні стосунки (і навіть більше – тіла) опиняються під загрозою через невідому та жахаючу силу, яка викривлює та може спотворити не тільки їхнє кохання, а і їх самих.

Головні ролі у фільмі зіграла голлівудська пара в реальному житті Дейв Франко (франшиза "Ілюзія обману", "Любов, брехня та кровопролиття", "Денна зміна") та Елісон Брі ("Перспективна дівчина", серіали "Божевільні", "Спільнота", "Блиск") . Брі і Франко також виступили продюсерами стрічки.

Відео дня

Іншу ключову роль у фільмі виконав Деймон Герріман, відомий за фільмами "Одного разу... в Голлівуді" та "Байкери".

Стрічка створена у копродукції США та Австралії. Режисером фільму виступив Майкл Шенкс, для якого картина стала повнометражним дебютом. The Hollywood Reporter високо оцінив стиль молодого режисера, підкреслюючи, що Шенкс"знаходиться у своїй пекельно-грайливій стихії", бо окрім вдалої роботи з страхітливими елементами, "Одне ціле" дуже влучно працює з гумором та психологією стосунків.

В цілому критики одноголосні у позитивних відгуках до фільму, хоча сприймають його тонку іронію та глибоке дослідження стосунків крізь призму яскравого жанру боді-горору по-різному. Зокрема, Бенжамін Лі для Guardian назвав фільм "переконливим і кривавим агрументом на користь самотності", тоді як Тім Грірсон для Screen International зауважив, що "неочікуваний сюжет фільму може стати цікавим варіантом для побачень парочок із нестандартним почуттям гумору". У будь-якому випадку фільм шокуюче відвертий і неймовірно смішний – саме для справжніх поціновувачів горорів, які шукають в кінотеатрах якісну картинку, захопливий до скреготу зубів саспенс та непересічну іронію.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 100% схвалення від критиків (на основі 46 відгуків). Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 76 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Прем'єра стрічки відбулася на кінофестивалі Sundance 2025 у секції Midnight, де його придбала студія Neon ("Довгоніг", "Мавпа").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде 21 серпня 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: