У цих фільмах багато смішних жартів, які ви точно будете використовувати.

Не знаєте, як підняти собі настрій? УНІАН вам підкаже. Пропонуємо вам подивитися кілька кумедних комедій, в яких присутній чорний гумор. Напевно, багато кіноманів люблять таке подивитися.

"Сім психопатів"

"Сім психопатів" - чорна комедія режисера Мартіна Макдонаха. У центрі сюжету письменник, який не може впоратися з вигоранням. Йому потрібно дописати сценарій "Семи психопатів", але його не відвідує жодна розумна думка. Тоді знаходиться людина, яка втягне його у викрадення собак. Одного разу вони викрадуть улюбленого вихованця місцевого гангстера, і ви самі розумієте, що в результаті може статися з цими телепнями.

"Реальні упирі"

Ця історія про трьох вампірів, які всіма силами будуть намагатися вижити в сучасному світі. Фільм подарує вам велику дозу сміху і гарного настрою.

"Ласкаво просимо в Zомбіленд"

Одного разу в США сталася навала зомбі, і тільки маленька група людей змогла вижити. У пошуках безпеки вони відправляться в парк розваг. Але чи знайдуть вони її там - дивіться.

"Будинок Хемінгуей"

У цій комедії головні ролі виконують Джуд Лоу, Річард Е.Грант, Деміан Бічір і Емілія Кларк. Тому вже зрозуміло, що цей фільм вам точно сподобається.

Головний герой, віртуозний зломщик сейфів, що відрізняється веселою вдачею і цинізмом, але при цьому представляє реальну загрозу. Провівши 12 років у в'язниці і вийшовши на свободу, він має намір затребувати боржок, який належить йому за те, що він тримав язик за зубами.

"Краса по-американськи"

Здається, що у головного героя руйнується все життя. На роботі у нього одні невдачі, та й в сімейному житті його переслідують проблеми. Дружина завела коханця, а дочка закохалася в сусідського хлопця, який не так давно вийшов з психіатричної клініки.

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