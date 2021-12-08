Ці пісні користувачі соцмережі найчастіше використовували для створення своїх роликів.

Соціальна мережа TikTok назвала найпопулярніші треки, завдяки яким ролики користувачів стали вірусними.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Найактивніше ТікТок знімають російські користувачі. Найпопулярніший хіт серед росіян "Моя голова гвинтом". На другому місці опинилася пісня "Уляля" Гербера, на третьому - "Ратата" Konfuz, на четвертому - "Wake Up!" Cheese People. Замикає п'ятірку лідерів хіт "Синій Lamborghini", який виконує Rakhim.

Якщо говорити про світові тренди, то ТікТок також виділив всього п'ять пісень, серед яких є і кавер на пісню "Beggin".

Топ-5 популярних композицій у світі

Masked Wolf - "Astronaut in the Ocean"

Måneskin - "Beggin"

Popp Hunna - "Adderall (Corvette Corvette)"

ElyOtto - "SugarCrash!"

The Kid Laroi і Джастін Бібер - "Stay"

Раніше УНІАН повідомляв, як стати популярним блогером без "голодної туси".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич