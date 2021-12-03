Під фразу "Який цікавий у вас вид запитання" зняли тисячі роликів.

Фрагмент інтерв'ю президента України Володимира Зеленського журналісту BBC Стівену Сакуру задав новий тренд в українському сегменті TikTok.

Йдеться про минулорічне інтерв'ю очільника нашої держави, коли він відповів на запитання про те, чи дійсно він хоче, щоб на виборах у США переміг Джо Байден. На що Зеленський відповів: "Який цікавий у вас вид запитання". Цей момент і став вірусним у TikTok.

Аудіо з відповіддю президента України користувачі соцмережі наклали на різні життєві ситуації - від навчання в школі чи університеті (чому забув щоденник, чому не увімкнена камера під час дистанційки), до стосунків (коли не хочеш йти на побачення з хлопцем, який не подобається) та інших цікавих моментів, наприклад, запитання, де зустрічатимеш Новий рік.

УНІАН зібрав добірку найдотепніших роликів зі словами Зеленського "Який цікавий у вас вид запитання". Гарний настрій гарантовано!

Раніше в український сегмент надпопулярної соцмережі TikTok у тренди несподівано вирвався вірш поета Василя Стуса. Звук "терпи, терпи, терпець тебе шліфує" накладають на різні життєві ситуації, відео виходять дуже кумедними.

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Автор: Ольга Робейко