Режисер Джеймс Ганн вже зняв серіал "Миротворец", а 16 жовтня стане відомо і про другий проект.

Американський режисер Джеймс Ганн, який вже зняв для кіностудії Warner Bros серіал "Миротворець" за коміксами DC, працює над новим проектом з цього самого кіновсесвіту.

Про це він особисто повідомив фанатам у Twitter.

"Я працюю над ще одним проектом DC, крім "Миротворця", - написав Ганн, нагадавши про серіал, який має вийти на початку 2022 року на стрімінговому сервісі HBO Max.

Найімовірніше, назву нового проекту буде оголошено 16 жовтня на онлайн-заході DC Fandome.

"Не можу дочекатися показати людям, що ми підготували", - написав режисер під однією з публікацій DC в Twitter.

Варто зазначити, що фанатам Джеймс Ганн знайомий і за фільмами з Кіновсесвіту Marvel - "Вартові галактики" і "Вартові галактики: частина 2". Зараз він працює над продовженням дилогії.

Читайте такожАквамен отримає новий костюм у сиквелі фільму: як виглядатиме супергерой (фото)DC Fandome - це віртуальний конвент, заснований DC замість щорічної виставки Electronic Entertainment Expo у 2020 році. Як очікується, на ньому будуть представлені останні новинки, які DC готує для фанатів кінематографа, відеоігор і коміксів. Відвідати його може кожен - воно транслюватиметься на сайті DC.

Як вже повідомляв УНІАН, студії Warner Bros. і DC Films планують зняти фільм про нового супергероя - Годинникаря зі Спільноти справедливості Америки.

Автор: Станіслав Кожемякін