Дата прем'єри поки невідома / фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Студії Warner Bros. і DC Films знімуть фільм про супергероя Годинникаря з Товариства справедливості Америки.
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Про це повідомляє Deadline.
Годинникар з'явився ще в 1940 році в одному з випусків коміксів. Всього таке прізвисько носили три героя - Меттью, Рік і Рекс Тайлери. Годинникарем назвали того, хто за одну годину отримував суперсили.
Варто відзначити, що поки невідомо, хто зіграє головну роль у фільмі. А також не повідомляється, коли відбудеться прем'єра картини.
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