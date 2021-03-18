Продюсувати фільм буде компанія Chernin Entertainment.

Студії Warner Bros. і DC Films знімуть фільм про супергероя Годинникаря з Товариства справедливості Америки.

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Про це повідомляє Deadline.

Годинникар з'явився ще в 1940 році в одному з випусків коміксів. Всього таке прізвисько носили три героя - Меттью, Рік і Рекс Тайлери. Годинникарем назвали того, хто за одну годину отримував суперсили.

Варто відзначити, що поки невідомо, хто зіграє головну роль у фільмі. А також не повідомляється, коли відбудеться прем'єра картини.

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Автор: Діана Могилєвич