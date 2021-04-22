У неділю, 25 квітня, о 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться грандіозний фінал "Голосу країни-11", де глядачі оберуть переможця шоу шляхом голосування.
Читайте такожДо суперфіналу "Голосу країни" Олег Винник йде із Сергієм Нейчевим (фото, відео)Так, у командах тренерів залишилося по одному учаснику: зірка інтернету Тьома Паучек в команді Монатіка, "вокаліст-душа" Сергій Лазановський зайняв місце суперфіналіста в команді Дорофєєвої, хлопець з унікальним жіночим голосом Сергій Нейчев побореться за перемогу в команді Олега Винника, а зірка Рівного Юлія Тимочко - в команді Тіни Кароль.
Фінал "Голосу країни": як він відбудеться
Відкриє суперфінал спільна пісня учасників, які разом виконають легендарну композицію Тараса Петриненка "Україна".
Фінал відбудеться у три етапи, в кожному з яких шоу буде залишати один учасник.
Перший етап фіналу "Голосу країни"
У першому етапі учасники виконуватимуть нові пісні, які вони до цього ще не співали. За підсумком виступу сцену "Голосу країни" покине один учасник і боротися за перемогу будуть вже 3 вокалісти.
Суперфінал "Голосу країни-11": другий етап
Далі на глядачів чекає виконання пісні спільно з тренером. За результатами глядацького голосування шоу також покине один учасник, і в останній етап пройдуть всього 2 співаки.
Останній етап фіналу "Голосу країни-11"
Завершальним етапом суперфіналу стане виконання пісні, яку учасники співали на "сліпих прослуховуваннях".
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