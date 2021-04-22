У командах тренерів вокального шоу залишилося по одному учаснику.

У неділю, 25 квітня, о 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться грандіозний фінал "Голосу країни-11", де глядачі оберуть переможця шоу шляхом голосування.

Читайте такожДо суперфіналу "Голосу країни" Олег Винник йде із Сергієм Нейчевим (фото, відео)Так, у командах тренерів залишилося по одному учаснику: зірка інтернету Тьома Паучек в команді Монатіка, "вокаліст-душа" Сергій Лазановський зайняв місце суперфіналіста в команді Дорофєєвої, хлопець з унікальним жіночим голосом Сергій Нейчев побореться за перемогу в команді Олега Винника, а зірка Рівного Юлія Тимочко - в команді Тіни Кароль.

Фінал "Голосу країни": як він відбудеться

Відкриє суперфінал спільна пісня учасників, які разом виконають легендарну композицію Тараса Петриненка "Україна".

Фінал відбудеться у три етапи, в кожному з яких шоу буде залишати один учасник.

Перший етап фіналу "Голосу країни"

У першому етапі учасники виконуватимуть нові пісні, які вони до цього ще не співали. За підсумком виступу сцену "Голосу країни" покине один учасник і боротися за перемогу будуть вже 3 вокалісти.

Суперфінал "Голосу країни-11": другий етап

Далі на глядачів чекає виконання пісні спільно з тренером. За результатами глядацького голосування шоу також покине один учасник, і в останній етап пройдуть всього 2 співаки.

Останній етап фіналу "Голосу країни-11"

Завершальним етапом суперфіналу стане виконання пісні, яку учасники співали на "сліпих прослуховуваннях".

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Автор: Ольга Робейко