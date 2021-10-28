Прем’єра пройшла у BFI IMAX Waterloo на півдні Лондона.

У кінотеатрі BFI IMAX Waterloo, що на південному березі Лондона, пройшла прем’єра американської супергеройської стрічки "Вічні".

На прем’єру завітала виконавиця ролі Тени Анджеліна Джолі та її вже майже дорослі діти.

Для показу кіноакторка обрала витриманий стиль з перчинкою – білу класичну сорочку та темну пишну спідницю в підлогу. Образ доповнила мінімальною кількістю прикрас – годинником та золотою каблучкою.

Крім фотосесії з колегами по фільму зірка Голлівуду також знялася разом з майже дорослими дітьми Захарою, Вів’єн, Ноксом та Меддоксом.

Варто зауважити, що на червоній доріжці помітили й рідну доньку акторки Шайло Джолі-Пітт. На відміну від попередніх появ на публіці, цього разу дівчина не стала ховатися у чоловіче вбрання, а обрала ніжну сукню та взуття на високих підборах.

Те, що Шайло думала про зміну статі, не приховували навіть її батьки. Так, в одному з інтерв’ю у 2008 році Бред Пітт обмовився, що його старша біологічна донька не визнає стать: "Вона хоче, щоби її називали Джоном. Джоном чи Пітером".

Фільм "Вічні" заснований на коміксах Marvel про безсмертну іншопланетну расу Небожителів, які мешкають на планеті понад 7 тисяч років. Одного разу їм доводиться об’єднати зусилля задля порятунку людства.

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Автор: Яна Ставська