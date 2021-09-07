На фільм "Носоріг" з бюджетних коштів виділили 25 мільйонів гривень.

Український кінорежисер Олег Сенцов зняв фільм "Носоріг", який розповідає історію українського бандита з лихих 90-х. Прем'єра фільму відбудеться цього тижня в рамках Венеціанського фестивалю, а поки можна подивитися трейлер.

У трейлері засвітився "син Перуна" і учасник погрому офісу президента Сергій Філімонов, який виконав у фільмі одну з головних ролей. Також можна побачити, як лисі чоловіки влаштовують справжні бандитські розбірки.

Сюжет. Молодий злочинець на прізвисько Носоріг стрімко піднімається кримінальними кар'єрними сходами, керуючись лише немислимою жорстокістю. Але коли йому вже нема чого втрачати, життя, можливо, дає йому шанс на спокуту.

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Автор: Діана Могилєвич