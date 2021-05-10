За словами Ткаченка, запрацювало повернення певних коштів західним організаціям, які знімають фільми в Україні та розпочалися "серйозні розмови про великі спільні проекти".

Близько 8-10% в загальному обороті доходів від кіно в Україні займають українські фільми.

Про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Крім масового запуску українських фільмів, що дуже добре, і вже 8-10% в загальному обороті доходів від кіно займають українські фільми, – ми переходимо до якості і до розуміння того, яким чином ми будемо розвивати і яким чином ми будемо співпрацювати з західними партнерами", – сказав Ткаченко.

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За його словами, запрацювало повернення певних коштів західним організаціям, які знімають фільми в Україні, та розпочалися "серйозні розмови про великі спільні проекти".

"Я бачу намагання у тому числі і керівництва Держкіно, і нової ради – працювати прозоріше. І розроблений цілий пакет реформи кінокластеру в країні взагалі (ми скоро це почнемо обговорювати), який включає в себе і навчання, і спільні зйомки, я маю на увазі співвиробництво, і зміни в інфраструктурі", – сказав Ткаченко.

Він додав, що пандемія коронавірусу не чинить перешкоди зйомкам, дозвіл працювати кіногрупам є. "Тут знімалося кілька західних проектів і минулого року, і зараз знімається. Тобто приємно чути, що Захід для себе відкриває Україну", – підкреслив міністр.

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Автор: Богдан Слуцький