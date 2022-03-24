У РФ хочуть транслювати менше розважальних передач для своїх громадян.

В Росія пропонують транслювати по ТБ "хороше іноземне" кіно, навіть якщо це потребуватиме порушення авторських прав.

Про це заявив колишній міністр культури РФ Володимир Мединський, який очолює російську делегацію на переговорах з Україною, а також є помічником президента РФ Володимира Путіна.

"У нас є члени комісії-представники телеканалів, передаю вам поклик з місць: колеги, давайте все-таки поменше розважальних передач. Це якось виглядає досить безглуздо в наш час. Ми всі намагаємося зробити вигляд, що все по-старому, але ні".

Замість розважальних передач Мединський порадив показувати "хороше радянське, російське" і "хороше іноземне", навіть якщо це зажадає порушення авторських прав.

"Кому зараз потрібні ці авторські права? Люди будуть Вам вдячні", - заявив Мединський.

Нагадаємо, раніше найбільші кінокомпанії світу відмінили прем'єри в Росії.

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