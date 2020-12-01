Серіал "Мандалорець" від Disney очолив топ найбільш затребуваних на сьогодні в США розважальних франшиз. У трійку лідерів також увійшли "Месники" всесвіту Marvel і шоу "Дивні дива" від Netflix.
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Про це повідомляє Variety, посилаючись на дослідження аналітичної компанії National Research Group (NRG).
Зазначається, що в рамках дослідження з січня 2019 року було опитано понад 350 тисяч осіб. Глядачам пропонували назвати "найсміливіші, найбільш надихаючі та мотивуючі до роздумів" розважальні франшизи. Мета опитування полягала в тому, щоб з'ясувати, які франшизи мають найбільший потенціал для довгострокового розвитку.
За підсумками опитування був складений глядацький топ, в якому на 70% домінують франшизи Disney та Marvel. На найвищі позиції пробралися і найбільш затребувані проекти Netflix ("Відьмак", "Озарк").
Монополію гігантів несподівано порушив лише "Джон Уїк" - серія бойовиків з Кіану Рівзом посіла четверте місце в топі, потіснивши "Чорну пантеру" від Marvel.
Топ 20 франшиз виглядає так:
- «Мандалорець»
- «Месники»
- "Дивні дива»
- "Джон Уїк»
- "Чорна пантера»
- "Вартові галактики»
- «Відьмак»
- "Озарк»
- "Людина-павук: через всесвіти»
- "Чорна вдова»
- «Дедпул»
- «Тор»
- "Залізна людина»
- "Маріо»
- "Історія іграшок»
- "Доктор Стрендж»
- "Людина-павук»
- "Таємниця Коко»
- "Король Лев»
- "Гамільтон»
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