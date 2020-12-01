Монополію Disney та Netflix несподівано порушив "Джон Уїк".

Серіал "Мандалорець" від Disney очолив топ найбільш затребуваних на сьогодні в США розважальних франшиз. У трійку лідерів також увійшли "Месники" всесвіту Marvel і шоу "Дивні дива" від Netflix.

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Про це повідомляє Variety, посилаючись на дослідження аналітичної компанії National Research Group (NRG).

Зазначається, що в рамках дослідження з січня 2019 року було опитано понад 350 тисяч осіб. Глядачам пропонували назвати "найсміливіші, найбільш надихаючі та мотивуючі до роздумів" розважальні франшизи. Мета опитування полягала в тому, щоб з'ясувати, які франшизи мають найбільший потенціал для довгострокового розвитку.

За підсумками опитування був складений глядацький топ, в якому на 70% домінують франшизи Disney та Marvel. На найвищі позиції пробралися і найбільш затребувані проекти Netflix ("Відьмак", "Озарк").

Монополію гігантів несподівано порушив лише "Джон Уїк" - серія бойовиків з Кіану Рівзом посіла четверте місце в топі, потіснивши "Чорну пантеру" від Marvel.

Топ 20 франшиз виглядає так:

«Мандалорець»

«Месники»

"Дивні дива»

"Джон Уїк»

"Чорна пантера»

"Вартові галактики»

«Відьмак»

"Озарк»

"Людина-павук: через всесвіти»

"Чорна вдова»

«Дедпул»

«Тор»

"Залізна людина»

"Маріо»

"Історія іграшок»

"Доктор Стрендж»

"Людина-павук»

"Таємниця Коко»

"Король Лев»

"Гамільтон»

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Автор: Дмитро Захаров