Мандалорець - найбільш затребувана розважальна франшиза в США / скріншот з відео

Серіал "Мандалорець" від Disney очолив топ найбільш затребуваних на сьогодні в США розважальних франшиз. У трійку лідерів також увійшли "Месники" всесвіту Marvel і шоу "Дивні дива" від Netflix.

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Про це повідомляє Variety, посилаючись на дослідження аналітичної компанії National Research Group (NRG).

Зазначається, що в рамках дослідження з січня 2019 року було опитано понад 350 тисяч осіб. Глядачам пропонували назвати "найсміливіші, найбільш надихаючі та мотивуючі до роздумів" розважальні франшизи. Мета опитування полягала в тому, щоб з'ясувати, які франшизи мають найбільший потенціал для довгострокового розвитку.

За підсумками опитування був складений глядацький топ, в якому на 70% домінують франшизи Disney та Marvel. На найвищі позиції пробралися і найбільш затребувані проекти Netflix ("Відьмак", "Озарк").

Монополію гігантів несподівано порушив лише "Джон Уїк" - серія бойовиків з Кіану Рівзом посіла четверте місце в топі, потіснивши "Чорну пантеру" від Marvel.

Топ 20 франшиз виглядає так:

  • «Мандалорець»
  • «Месники»
  • "Дивні дива»
  • "Джон Уїк»
  • "Чорна пантера»
  • "Вартові галактики»
  • «Відьмак»
  • "Озарк»
  • "Людина-павук: через всесвіти»
  • "Чорна вдова»
  • «Дедпул»
  • «Тор»
  • "Залізна людина»
  • "Маріо»
  • "Історія іграшок»
  • "Доктор Стрендж»
  • "Людина-павук»
  • "Таємниця Коко»
  • "Король Лев»
  • "Гамільтон»

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Автор: Дмитро Захаров