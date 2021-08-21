Гілліам приїхав на 12-й Одеський міжнародний фестиваль, на зустріч з ним прийшли майже 1 тисяча людей.

Майже 1 тисяча людей прийшли на зустріч з відомим британським режисером Террі Гілліамом, який приїхав на Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ).

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч з автором культових фільмів "12 мавп", "Страх та ненависть в Лас-Вегасі", "Бразилія" та інших пройшла сьогодні на одній з локацій ОМКФ – в кінотеатрі "Родина". Прийшло дуже багато людей - близько 1 тисячі осіб.

Режисер відповів на запитання присутніх, перебував у гарному настрої та багато жартував.

Зазвичай в моєму кіно поєднуються трагедія і комедія. Якби я знімав новий фільм в Україні, то вважав би, що це ідеальне місце на Землі, де несподівано поєднуються комедія з трагедією, - сказав він та відзначив при цьому акторське минуле президента України Володимира Зеленського, зокрема його комедійне амплуа.

Читайте такожОдеський міжнародний кінофестиваль: оголошено перших переможцівГілліам зізнався, що ніколи не прагнув робити кар'єру, а шукав роботу, що приносить йому задоволення та "якісь гроші".

"Крім того, я створював кіно. Пошуки грошей для кіно - це коли ти дуриш голову продюсеру, переконуючи його в тому, що твоє кіно коштує великих зусиль, щоб знайти інших дурнів, які будуть давати тобі гроші на фільм...", - сказав Гілліам.

При цьому він визнав, що Голлівуд - місце, в якому обертаються великі капітали, але це є причиною контролю всіх процесів, що відбуваються там.

"А я не люблю контроль..." ,- заявив режисер.

Він також поділився своїм баченням взаємодії з акторами, з глядачами, і поділився тим, як провів час в Одесі.

Я був на вашому блошиному ринку (Старокінний ринок, – УНІАН) і найбільше мене здивували коти, кошенята, яких продають. У мене питання, що роблять одесити, коли купують цих котів? Може, з'їдають їх? Тому що цих кішок дуже, дуже багато!,- пожартував Гілліам.

В рамках кінофестивалю відбувся показ фільмів режисера, серед яких гучна стрічка "Людина, яка вбила Дон Кіхота".

Як повідомляв УНІАН, 11-й Одеський міжнародний кінофестиваль через пандемію коронавірусу пройшов в режимі онлайн з 25 вересня по 3 жовтня 2020 року. 12-й ОМКФ проходить у звичайному режимі 14-21 серпня. На участь у ньому надійшло понад 250 заявок від українських кінематографістів, з них близько 60 – повнометражних кінострічок.

З них відібрано шість повнометражних фільмів і вісім короткометражок.

Автор: Лариса Козова