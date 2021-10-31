Вчора, 30 жовтня, на сцену проекту "Україна має талант" вийшов незрячий музикант Віталій Дураков, який підкорив суддів своєю неймовірною силою волі.
Чоловік втратив зір після того, як під час ремонту розірвався бак і йому в очі потрапили осколки. Йому зробили кілька операцій, але поки він так і не може бачити. Але Віталій не втрачає надії і запевняє, що медицина не стоїть на місці. Він вірить, що колись він зможе побачити свою дружину і маленьку дочку, яких він ще жодного разу не бачив.
Так, на сцені "Україна має талант" Віталій зіграв на барабанах. Також він грає на гітарі і пише музику. Судді високо оцінили його виступ і сказали чотири "так".
Більш того, життєва історія Віталія зворушила Ксенію Мішину, Сергія Притулу, Женю Кота і Лілію Подкопаєву, яка приєдналася до трійки суддів. На їхніх очах наверталися сльози і вони не могли стримувати своїх емоцій.
Нагадаємо, Ксенії Мішиній освідчилися у другому випуску шоу "Україна має талант".
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