30 жовтня відбувся другий випуск масштабного шоу.

Вчора, 30 жовтня, на сцену проекту "Україна має талант" вийшов незрячий музикант Віталій Дураков, який підкорив суддів своєю неймовірною силою волі.

Чоловік втратив зір після того, як під час ремонту розірвався бак і йому в очі потрапили осколки. Йому зробили кілька операцій, але поки він так і не може бачити. Але Віталій не втрачає надії і запевняє, що медицина не стоїть на місці. Він вірить, що колись він зможе побачити свою дружину і маленьку дочку, яких він ще жодного разу не бачив.

Так, на сцені "Україна має талант" Віталій зіграв на барабанах. Також він грає на гітарі і пише музику. Судді високо оцінили його виступ і сказали чотири "так".

Більш того, життєва історія Віталія зворушила Ксенію Мішину, Сергія Притулу, Женю Кота і Лілію Подкопаєву, яка приєдналася до трійки суддів. На їхніх очах наверталися сльози і вони не могли стримувати своїх емоцій.

Нагадаємо, Ксенії Мішиній освідчилися у другому випуску шоу "Україна має талант".

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Автор: Діана Могилєвич