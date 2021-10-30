Один з учасників шоу подарував судді обручку.

Сьогодні відбудеться другий випуск шоу "Україна має талант", в якому на глядачів чекає багато яскравих номерів і несподіванок.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Так, один з учасників, 23-річний жонглер Данило Лисенко прийшов на проект не тільки для того, щоб продемонструвати свій талант, але і щоб наживо побачити суддю і актрису Ксенію Мішину.

За словами хлопця, він дуже хотів потрапити на шоу "Холостячка", коли Мішина була головною героїнею, але так і не встиг подати заявку. Тому він прийшов на "Україна має талант". Данило подарував Мішиній обручку і сказав, що буде завойовувати її серце.

Читайте також"Соковито": Маша Єфросиніна в ретро-купальнику похвалилася відпочинком на Мальдівах"Я не встиг подати заявочку на "Холостячку". Коли дивився, почуття ревнощів, звичайно, було присутнє. Я чекав у майбутньому на нашу зустріч, навіть зробив футболку з її фото", - розповів Лисенко про Мішину.

Також він додав, що зробить все, щоб бути з актрисою. Він готовий її захищати і бути для неї "китайською стіною".

"Я думаю, у Ксенії характер такої доброї, тендітної дівчини, якій необхідна стіна, яка зможе її захистити. Я вважаю, що можу бути для Ксенії навіть китайською стіною. Якщо у мене є мета, у мене немає перешкод. Я зроблю все, щоб бути з нею", - сказав Данило.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина відповіла на питання про стосунки з Еллертом.

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Автор: Діана Могилєвич