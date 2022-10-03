Туди увійшли "Скажене весілля", "Велика прогулянка", "Найкращі вихідні", "Снайпер. Біла ворона" та інші.

Стрімінговий сервіс Netflix придбав права на показ великого пакета українських фільмів. Повідомляється, що йдеться про 14 українських робіт. Про це пише Forbes Україна з посиланням на власні джерела.

Так, на платформі Netflix слід очікувати стрічки "Скажене весілля", "Велика прогулянка" та "Найкращі вихідні", а в грудні вийде фільм "Снайпер. Біла ворона" з актором Павлом Алдошиним, який нещодавно потрапив в ДТП.

Також зараз тривають перемовини щодо права на фільм "Фостер та Макс".

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Зазначається, що з вересня 2022 року на платформі вже є три наших кінострічки - це "Дике поле", "Бурштинові копи" та "Зустріч однокласників".

Зазначається, що продюсер "Дикого поля" Володимир Яценко веде переговори безпосередньо щодо низки своїх проектів. Ймовірно, йдеться про фільми "Додому" Нарімана Алієва, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Люксембург" Антоніо Лукіча, "Я та Фелікс" Ірини Цілик. Скільки це коштуватиме - невідомо.

Нагадаємо, Українська кіноакадемія та House of Europe разом з Netflix у липні цього року анонсували дві ініціативи, які мають допомогти українським творцям в Україні та в усьому світі, які постраждали або були вимушені переїхати через війну. В рамках цієї допомоги українским кінематографістам нададуть гранти.

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