Для широкої аудиторії фільм стане доступний на Netflix з 10 листопада 2023 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер неонуарного трилера "Вбивця" (The Killer) від культового режисера Девіда Фінчера ("Сім", "Бійцівський клуб", "Соціальна мережа", "Загублена").

В основу сценарію фільму ліг однойменний французький комікс Алексіса Ноулента. В центрі сюжету – досвідчений кілер на ім'я Крістіан, який переживає психологічну кризу і починає відчувати каяття за свої злочини.

Головну роль у фільмі виконав Майкл Фассбендер (франшиза "Люди Ікс", "Безславні виродки", "Сором", "12 років рабства").

Також у стрічці задіяні Тільда Свінтон ("Щось не так з Кевіном", "Виживуть тільки коханці", "Готель "Гранд Будапешт", "Доктор Стрендж", "Суспірія"), Арлісс Говард ("Суцільнометалева оболонка", "Людина, яка змінила все", "Манк"), Чарльз Парнелл ("Топ Ґан: Меверік", "Місія неможлива: Розплата. Части́на перша") та інші.

Саундтрек до фільму написали лідер культового індастріал-гурту Nine Inch Nails Трент Резнор і його давній творчий партнер Аттікус Росс, які разом створили музику до чималої кількості відомих фільмів. Зокрема, вони написали саундтреки і до кількох попередніх фільмів Фінчера – "Соціальна мережа" (за нього вони отримали "Оскар"), "Дівчина з тату дракона", "Загублена" та "Манк".

Світова прем'єра фільму відбудеться 3 вересня 2023 року на 80-му Венеційському кінофестивалі, а 27 жовтня фільм вийде в обмежений кінопрокат. Для широкої аудиторії фільм стане доступний на Netflix з 10 листопада 2023 року.

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