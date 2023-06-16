Легендарний фільм "Сім", трилер з Бредом Піттом і Морганом Фріменом, вийде на екрани в покращеній якості. Режисер Девід Фінчер вже анонсував ремастеринг кінокартини, але зізнався, що зіткнувся з деякими проблемами.
"Зараз ми робимо "Сім". Ми робимо це в 4K з початкового негативу, і ми скануємо його, передискретизуємо, проводимо всі необхідні перевірки, і є багато того, що потрібно виправити", - цитує Фінчера Hollywood Reporter.
На фестивалі "Трайбек" режисер розповів, що йому доведеться попрацювати над виправленням деяких помилок, які не були помітні в оригінальній версії. За словами Фінчера, при перегляді фільму на великому екрані у людей може виникнути питання, чому на зйомки витратили так мало грошей.
Однак Фінчер заявив, що відмовився від "фундаментальних змін", а також не буде змінювати сюжет трилера. Коли фільм "Сім" у 4К вийде на екрани - поки що залишається загадкою.
Фільм "Сім" - опис і трейлер
Трилер вийшов на екрани в 1995 році. У фільмі знялися Бред Пітт, Морган Фрімен, Кевін Спейсі, Гвінет Пелтроу та інші актори.
В основі сюжету - історія двох поліцейських. Детективам доводиться розслідувати складну справу. Їм потрібно знайти вбивцю, який вчиняє злочини, засновані на семи смертних гріхах.