Однак коли вийде нова версія - поки що залишається загадкою.

Легендарний фільм "Сім", трилер з Бредом Піттом і Морганом Фріменом, вийде на екрани в покращеній якості. Режисер Девід Фінчер вже анонсував ремастеринг кінокартини, але зізнався, що зіткнувся з деякими проблемами.

"Зараз ми робимо "Сім". Ми робимо це в 4K з початкового негативу, і ми скануємо його, передискретизуємо, проводимо всі необхідні перевірки, і є багато того, що потрібно виправити", - цитує Фінчера Hollywood Reporter.

На фестивалі "Трайбек" режисер розповів, що йому доведеться попрацювати над виправленням деяких помилок, які не були помітні в оригінальній версії. За словами Фінчера, при перегляді фільму на великому екрані у людей може виникнути питання, чому на зйомки витратили так мало грошей.

Однак Фінчер заявив, що відмовився від "фундаментальних змін", а також не буде змінювати сюжет трилера. Коли фільм "Сім" у 4К вийде на екрани - поки що залишається загадкою.

Фільм "Сім" - опис і трейлер

Трилер вийшов на екрани в 1995 році. У фільмі знялися Бред Пітт, Морган Фрімен, Кевін Спейсі, Гвінет Пелтроу та інші актори.

В основі сюжету - історія двох поліцейських. Детективам доводиться розслідувати складну справу. Їм потрібно знайти вбивцю, який вчиняє злочини, засновані на семи смертних гріхах.

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