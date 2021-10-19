Прем'єра 2-го сезону відбудеться 19 листопада 2021 року.

Сьогодні, 19-го жовтня, на стрімінговій платформі Hulu буде показаний перший трейлер другого сезону серіалу "Велика", який розповідає про прихід до влади імператриці Російської імперії Катерини Великої.

Катерину Велику і її чоловіка Петра III — зіграють голлівудська актриса Ель Феннінг і британець Ніколас Холт. У новому сезоні з'явиться героїня-мати імператриці, німецька принцеса Йоганна Гольштейн-Готторпська, яку виконала Джилліан Андерсон.

Читайте також"Гра в кальмара" принесла Netflix майже $900 мільйонів за місяць-BloombergЯк відомо, у 2018 році творці почали роботу над цим серіалом. Через два роки, у 2020 році, відбулася прем'єра.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що студія Warner Bros. Pictures представили трейлер фільму режисера Метта Рівза "Бетмен" з Робертом Паттінсоном у двох головних ролях - супергероя в масці та мільярдера-затворника.

Автор: Каролина Гайдук