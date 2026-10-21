Вийшов трейлер науково-фантастичного трилера 'Космічна пастка' з Ідрісом Ельбою (відео)

В український прокат фільм вийде 3 грудня 2026 року.

Вийшов український трейлер науково-фантастичного трилера про виживання "Космічна пастка" (Above the Below).

За сюжетом фільму, троє астронавтів виконуєть важливу місію в космосі, однак вона обертається катастрофою. Коли на борту стається збій, вони змушені терміново евакуюватися, ризикуючи не дістатися Землі живими. Їм вдається залишити корабель, але це лише початок випробувань. Рятувальна капсула приводнюється у відкритому океані – далеко від визначеної точки, без зв'язку і шансів бути швидко знайденими. В ізоляції та під загрозою затоплення вони змушені боротися за життя, покладаючись лише на себе, час і крихку надію на порятунок.

Головні ролі у стрічці зіграли Ідріс Ельба ("Форсаж: Гоббс і Шоу", "Загін самогубців: Місія навиліт", "Будинок з динаміту", серіали "Лютер", "Перехоплений рейс"), Кейтлін Фіцджеральд ("Суд над чиказькою сімкою", серіали "Спадкоємці", "Вигадана Анна") і Гіро Файнс-Тіффін ("Королева-воїн", франшиза "Після", серіал "Молодий Шерлок").

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Англійський актор Ідріс Ельба, відомий своєю багатозадачністю, також є співрежисером фільму. Це вже не перша його робота "по інший бік камери" – у 2018 році він зняв кримінальну драму "Ярді".

Разом з Ельбою над фільмом працював режисер Мартін Овен ("Афера Олівера Твіста", "Найсамотніший хлопець у світі").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Green Light Films, в український прокат фільм вийде 3 грудня 2026 року.

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