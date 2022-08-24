Зі всіх куточків демократичного світу українському народу обіцяють підтримку на шляху до перемоги.

Цьогоріч Україна святкує особливий День Незалежності. У 31-річницю наша країна особливо цінує це свято. Синьо-жовті прапори майорять в усьому світі, а найвпливовіші політики та лідери надсилають привітання українському народу.

УНІАН зібрав найщиріші привітання.

Одним з перших українців привітав польський президент Анджей Дуда. Друг України записав зворушливе відеозвернення. Він нагадав, що "Польща першою визнала Незалежність України".

"І сьогодні ми також солідарно стоїмо поруч з вами, коли Україна боронить свою свободу, даючи відсіч російським агресорам. Я знаю, що ви переможете. Ми, поляки, віримо, що вільна Україна, відбудована з руйнувань, втішатиметься добробутом у європейській спільноті. Прийміть, будь ласка, найкращі побажання в річницю вашої незалежності — у час, коли ми всі бачимо, яку незалежність має ціну. Нехай дружба міцно об’єднує поляків і українців! Хай живе Незалежна Україна. Хай живе вільна Польща", – сказав Дуда.

Не забарився ще один друг України - прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. На честь Дня Незалежності Даунінг стріт прикрасили квітковою аркою у кольорах українського прапора. Джонсон позував біля квіткової композиції, а згодом опублікував відеопривітання.

"Я не мав жодних сумнівів, що Україна переможе у цій боротьбі, тому що немає сили, що може здолати патріотизм 44 мільйонів українців… Одного дня Україна пройде через це випробування і здобуде перемогу. І коли це станеться, ми у Британії ще більше пишатимемося тим, що є друзями України. Слава Україні!", – наголосив Джонсон.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц записав чотирихвилинне відеопривітання для українців, а також залишив твіт українською. Він зазначив, що Німеччина стоїть на боці України й надалі постачатиме зброю - від самохідних гаубиць до систем протиповітряної оборони.

"Любі українки й українці! Ваша країна здолає темну тінь війни. Тому що ваша країна сильна й мужня. І тому що у вас є друзі в Європі та в усьому світі. Ми пишаємося, що маємо честь належати до ваших друзів, сьогодні й у нашому спільному європейському майбутньому", - заявив канцлер.

Президент Франції Еммануель Макрон у відеопривітанні передав українцям послання дружби та надії. Він підкреслив, що у цей день Україна повинна святкувати, але цьогоріч згадує про жертв кривавої війни, розв'язаної Росією.

"Шість місяців тому, день за днем, Росія приймала смертоносний вибір вести війну проти вашого народу, сіючи смерть та руїни. Сподіваючись на швидку та блискавичну війну, вона не оцінила ні вашої єдності, ні вашої сміливості. Цей день 24 серпня має бути днем надії, днем єдності вашого народу. Днем єдності та надії України та націй, які її підтримують. Ви отримуєте та можете розраховувати на підтримку від нас усіх як сьогодні, так і завтра", - зазначив Макрон.

Президент Литви Гітанас Науседа зворушливо привітав Україну зі святом.

"Бажаю сили Володимиру Зеленському та українській нації, яка бореться за свободу з неймовірною мужністю, непокорою та гідністю. Литва завжди з вами", - написав литовський лідер.

Креативно українців привітала пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс. Під час свого відеопривітання вона збирала символічний букет з соняшників та бавовни.

"Ми будемо з вами стільки, скільки це потрібно, щоб День Незалежності став днем вашої остаточної перемоги. З Днем Незалежності! Слава Україні!", - зазначила Сіммонс.

Посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол записав відеопривітання у вишиванці. Він пообіцяв нашій країні підтримку на шляху до перемоги.

"Ми залишатимемося з вами, на кожному сантиметрі цього шляху, доки мир, свобода та демократія в Україні не будуть відновлені, і доки справедливість не буде досягнута. Нідерланди і надалі будуть підтримувати Україну всіма можливими шляхами. Ви можете розраховувати на нас зараз і в майбутньому. Все буде Україна!", - сказав посол.

Пані посол США Бріджит Брінк заявила, що захоплюється мужнім опором російській агресії та запевнила, що США продовжуватимуть підтримку стільки, скільки буде необхідно.

"Ми знаємо, що Україна здобуде перевагу. Ми підтримуємо вас зараз і продовжимо підтримувати - у прагненні до суверенної, демократичної, процвітаючої і незалежної України, ідеї, що стала натхненням для багатьох поколінь українців. США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Ми разом з вами. Слава Україні", - зазначила Брінк українською.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав українців цитатою з вірша Тараса Шевченка "Мені однаково..." в англомовному перекладі.

"Ваш великий поет Тарас Шевченко колись написав: "Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні, її окраденую збудять. Ох, не однаково мені". Не однаково і для НАТО", - зазначив Столтенберг.

Він пообіцяв Україні підтримку НАТО та висловив захоплення мужністю ЗСУ та українського народу.

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у своєму відеопривітанні українською запевнив, що Євросоюз продовжуватиме підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією як під час відбудови, так і на шляху до ЄС.

"Євросоюз продовжить підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією як під час відбудови, так і на вашому шляху до Європейського Союзу, бо ми - одна родина. Ми поділяємо ті самі цінності і хочемо жити в демократії та процвітанні, а не в темряві тоталітаризму. Разом ми - Європа. Слава Україні!" - сказав Маасікас.

Польський політик, екс-очільник Європарламенту Дональд Туск обмежився коротким і влучним привітанням.

"Ще не вмерла Україна", - написав Туск, додавши український та польський прапори з емоджі серця.

На честь Дня Незалежності будівлю Єврокомісії підсвітили кольорами українського прапора.

"Ми гордо стоїмо пліч-о-пліч із нашими українськими друзями у їхній боротьбі за вільне, незалежне та європейське майбутнє", - наголосила українською очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Прем'єрка Фінляндії Санна Марін у День Незалежності висловила захоплення героїзмом українців та пообіцяла підтримку.

"Від щирого серця вітаємо Україну та героїчних українців з вашим державним святом. Ти смілива і непохитна. Ми з тобою. Ми не відвернемося. Ми не забудемо про Україну та її народ. Слава Україні!", - написала Марін.

Як повідомляв УНІАН, президент Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня Незалежності запевнив, що Україна не шукатимеме з терористами порозуміння, а кінцем війни стане тільки перемога.

Він зазначив, що українці об’єдналися і є нова нація, яка з’явилася на світ 24 лютого, о 4-й ранку. Вона не народилась, а відродилась, зауважив президент.

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