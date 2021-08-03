Серіал вийде на сервісі Amazon Prime Video 2 вересня 2022 року.

Студія Amazon назвала дату прем'єри серіалу "Володар перснів", який став найдорожчим в історії.

Сюжет серіалу розгортаються в Другу Епоху Середзем'я. Події відбуваються за тисячі років до історій, показаних у фільмах "Хоббіт" і "Володар перснів".

"Як каже Більбо, тепер я думаю, що цілком готовий відправитися в іншу подорож. Жити і дихати Середзем'ям всі ці місяці - було пригодою всього життя. Ми не можемо дочекатися, коли у фанатів з'явиться така ж можливість", – заявили автори серіалу Патрік Маккей і Джей Ді Пейн.

Відзначається, що буде не менше п'яти сезонів, а серії виходитимуть щотижня. У першому сезоні очікується 20 серій.

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Автор: Діана Могилєвич