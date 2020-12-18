За час свого існування група DILEMMA пережила і злети, і падіння.

18 грудня на офіційному YouTube-каналі гурту DILEMMA вийшов новий відеокліп на пісню «Диско шар». Це відео стало своєрідним прощальним подарунком для всіх шанувальників групи, адже група оголосила про закриття.

За час свого існування група DILEMMA пережила і злети, і падіння. Їх історія почалася в 2002 році, а хіти «Ей, бейба», «вгадаю день» були дуже популярні в Україні. У 2013 році музиканти оголосили про розпад групи, але в 2017, переживши трансформацію, артисти змінили стиль і склад учасників, і знову увірвалися в музичний простір країни з хітом «Тілом тряси». До групи приєдналася нова вокалістка і саунд-продюсер Томаш Лукач, а незабаром артистів запросили взяти участь у Національному відборі на Євробачення з піснею «На паті».

У 2019 році після прем'єри треку «Шаленій» Джей і компанія анонсували вихід нового альбому #SHALENII, що став першим великим релізом групи після тріумфального повернення на сцену. Після чого DILEMMA вирушила у всеукраїнський тур.

Читайте також"Океан Ельзи" випустив новий гостросюжетний кліпТепер же музиканти розповіли, чому DILEMMA закривається і що буде далі, артисти розповіли в офіційній заяві.

"На все є свій час і свій термін. В кінці цього року я почав чітко відчувати, що виступи на сцені мені не приносять колишню радість, та й загалом артистична діяльність мені переситилася. Більш того, я вже кілька років як працюю з іншими артистами в якості саундпродюсера і сонграйтера! Тому я вирішив не чинити опір почуттям і озвучив свої думки команді", - розповідає соліст колективу Джей.

"Це були продуктивні три роки. Ми отримали нагороду музичної премії "Золота Жар-птиця «в номінації» Прорив року", ми випустили альбом, до якого увійшло 15 треків, ми виступили в сотні міст. Я пишаюся своєю роботою з групою DILEMMA. І зараз ми закриваємо цю сторінку, але тільки для того, щоб відкрити нову", - поділився продюсер групи Олександр Порядченко.

На прощання група вирішила подарувати своїм шанувальникам нову пісню"Диско куля".

"Пісня" Диско куля " написана в кращих традиціях легкого фанку – танцювальна, Весела, радісна. Кожен раз, коли слухаю, стає тепло всередині! Ми, як група, все наше творче життя несли радість, веселощі, яскраву музику і вибрали останньою піснею саме «Диско куля», тому що в ній зібрано все те, про що була наша група, тільки в більш елегантній формі. Вся моя юність пройшла рука об руку з групою. Це не життя, а фантастика! Мені здається, що сама група DILEMMA - це вічна молодість", - говорить Джей.

Нагадаємо, що цього року також розпався відомий український гурт "Время и Стекло".

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Автор: УНІАН