Співачка показала фото / instagram.com/nadyadorofeeva
30 жовтня група "Время і Стекло" дала свій останній концерт.
Про це повідомляє ТСН.
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Продюсери групи Потап та Ірина Горова розповіли, що тепер Надя Дорофєєва почне сольну кар'єру, а Позитив - це дуже сильний автор пісень і продюсер.
"Ми запитали: "Може ми залишимо франшизу "Время і Стекло" і відновимо її з новими учасниками?". Чомусь фанати... Я думав, вони краще сприймуть. Вони написали: "Ми не хочемо, щоб був хтось інший"",- сказав Потап.
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