Надя Дорофєєва почне сольну кар'єру.

30 жовтня група "Время і Стекло" дала свій останній концерт.

Про це повідомляє ТСН.

Читайте також"Last Dance": група "Время і Стекло" випустила останній спільний кліп (відео)

Продюсери групи Потап та Ірина Горова розповіли, що тепер Надя Дорофєєва почне сольну кар'єру, а Позитив - це дуже сильний автор пісень і продюсер.

"Ми запитали: "Може ми залишимо франшизу "Время і Стекло" і відновимо її з новими учасниками?". Чомусь фанати... Я думав, вони краще сприймуть. Вони написали: "Ми не хочемо, щоб був хтось інший"",- сказав Потап.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН